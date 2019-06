Villalba di Guidonia: lite in strada, accoltellano uomo e scappano

Lite a Villalba di Guidonia dove un uomo è rimasto ferito con un'arma da taglio. Le violenze alle prime luci di lunedì 10 giugno nei pressi di un bar.

In particolare la lite è scoppiata in corso Italia, strada principale della frazione del Comune della Città dell'Aria. A chiamare i soccorsi la vittima, un 29enne romeno, ferito con un'arma da taglio. Arrivati sul posto gli agenti di polizia di Villalba e di Tivoli, il richiedente si era però già allontanato. Rintracciato il ferito lo stesso è stato poi medicato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Sconosciute le cause scatenanti della lite, accertamenti in corso per risalire agli autori del ferimento del 29enne.