Guidonia: riapre la pineta comunale di viale Roma

Riapre la Pineta comunale di Guidonia. La Città dell'Aria torna ad usufruire dell'area verde di viale Roma in cui nel marzo del 2018 crollò un grosso albero ferendo gravemente un donna di 41 anni rimasta poi schiacciata dalla pianta ad alto fusto.

Lunedì 26 agosto l'area giochi di Guidonia centro ha riaperto. Lo rende noto il Sindaco Michel Barbet: "Da questa mattina alle 12 la Pineta di Guidonia tornerà a disposizione della cittadinanza e dei nostri bambini. Purtroppo la riapertura del nostro parco si è prolungata poiché lo stato in cui versava l'intera area ha reso necessari quanto imprescindibili una serie di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che hanno riguardato nello specifico: il taglio delle alberature dichiarate pericolose, l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione antinfortunistica, la messa in sicurezza dei giochi ai quali sono state aggiunte nuove giostre, il ripristino dei sentieri all’interno del parco e la pulizia di tutta l’area".

"Con l'espletamento di queste azioni necessarie a garanzia della sicurezza per una serena fruizione della Pineta si può finalmente procedere alla riapertura, certi di aver assicurato un adeguato controllo ai fini della sicurezza di chi fruirà del Parco ed, in particolare, dei nostri bambini. Non possiamo - conclude Barbet - assolutamente permettere che si possano ripetere i ben noti episodi passati, verso cui esprimiamo sempre massima solidarietà, né possiamo tralasciare nessun altra precauzione per l'incolumità di tutti".