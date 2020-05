Guidonia: accesso libero al cimitero di Montecelio, firmata l'ordinanza

Accesso libero al cimitero di Montecelio da oggi venerdì 22 maggio. Il Sindaco di Guidonia, Michel Barbet, ha firmato la nuova ordinanza inerente la riapertura del camposanto comunale. Senza restrizioni, l'area cimiteriale è stata riaperta secondo gli orari pre-emerenza Covid19.

Dovranno comunque essere evitati gli assembramenti ed è obbligatorio mantenere la distanza di un metro. Questa ordinanza va nell’ottica del ritorno graduale ad una situazione di normalità.

Come spiega Barbet: "Come ho detto in altre occasioni, ma è giusto ribadirlo, sta al senso di responsabilità di tutti noi rispettare le regole, così da poter finalmente metterci alle spalle l’emergenza Covid".