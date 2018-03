Guidonia, Sindaco parcheggia auto sul posto disabili: "Chiedo scusa ai cittadini"

"Complimenti la macchina del Sindaco Barbet parcheggiata sul posto riservato ai disabili. Senza nessun cartellino esposto. Via Zambeccari ore 12,38 - Guidonia". A 'pizzicare' la vettura del portavoce Sindaco del Comune della Città dell'Aria Emanuele Di Silvio, candidato come Primo Cittadino alle ultime elezioni ed eletto quale consigliere comunale nelle file del Pd. Una denuncia social, con Di Silvio che ha postato le foto della vettura in dotazione a Michel Barbet sui gruppi facebook del Comune della provincia nord est della Capitale scatenando la reazione di garantisti e colpevolisti.

Le scuse del Sindaco Barbet

Parcheggiata sul posto riservato ai disabilil, a due passi dal Palazzo Matteotti, lo stesso Michel Barbet ha poi ammesso le proprie responsabilità, utilizzando in questo caso la pagina ufficiale Facebook del Primo Cittadino: "Nella mattina di oggi l'automobile elettrica a disposizione del SindacoMichel Barbet è stata parcheggiata per poche decine di minuti in uno spazio riservato ai disabili. Non ci sono scusanti o spiegazioni: è stato un imperdonabile errore". "Chiedo scusa - scrive Barbet - ai cittadini che possono aver avuto un disagio per il pessimo parcheggio dell'auto a mia disposizione. Sono comportamenti assolutamente imperdonabili, e assicuro la massima attenzione affinché non accada mai più".