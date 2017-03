A Guidonia tutti a 30 km/h: mancano i soldi per riparare le buche stradali

Limiti di velocità a 30 chilometri orari sulle strade del Comune di Guidonia Montecelio. A firmare l'ordinanza numero 98 il comandante della polizia municipale del Comune della Città dell'Aria, il motivo? L'amministrazione ad oggi "non dispone di mezzi e personale idoneo sufficienti a produrre e garantire un immediato intervento realizzato a regola d'arte", oltre a "non disporre di immediate risorse finanziarie da destinare al ripristino di buche stradali". Succede nel terzo Comune del Lazio, nella provincia nord est della Capitale. Un atto amministrativo che parte dalla considerazione che "la presenza di buche e deformazioni delle piattaforme stradali rappresentano un potenziale pericolo per i veicoli in transito in particolar modo per i motociclisti e che le carreggiate a causa del tempo e del traffico potrebbero usurarsi ulteriormente".

LIMITE A 30KM/H - Per tale motivo, ovvero mancanza di soldi e personale: "Fino al ripristino delle condizioni ottimali della carreggiata" è prevista "l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h da apporre all'inizio della segnaletica di ogni "centro abitato" nelle frazioni del Comune di Guidonia Montecelio". Indicazioni che verranno attuate "Fino al ripristino delle condizioni ottimali della carreggiata", con "la posa di segnaletica verticale di pericolo generico", mediante l'installazione "con pannello integrativo "buche" da apporre all'inizio della segnaletica di ogni "centro abitato" nelle frazioni del Comune di Guidonia Montecelio".

LE STRADE INTERESSATE - Numerose le strade del Comune della Città dell'Aria interessata dai nuovi limiti di velocità che riguardaranno: "Via Palombarese dall'intersezione con via Pedica delle Ginestre direzione di marcia Santa Lucia di Fonte Nuova intera tratta; Via Roma dall'intersezione con via Marconi a Viale dell'Unione; Via Roviano; Via Campolimpido da via Tommaseo a via Maremmana; Via Percile; Via Anticoli Corrado; Via Agosta; Via Polibio; Via Tacito; Via Appiano; Via Floro; Via Pisoniano; Via Subiaco; Via Belli; Via Carducci; Via Rocca Canterano; Via Fogazzaro; Via Valle dell'Aniene; Via Filangeri; Via Guerrazzi; Via della Longarina; via Colle Nocelle; via dei Colli; via Trento; Corso Italia; via Sicilia; via Cavour; via Garibaldi; Piazza Baracca accesso Largo Gramsci; via Colle Giannetta; via Attilio Palozza; via delle Genziane; via della Pietrara; via dei Girasoli; via Rosata; via Gesmundo e via Mazzini". Incaricata dell'installazione e pose in opera della relativa segnaletica stradale sarà l'Area VI Lavori Pubblici del Comune di Guidonia Montecelio.