Campione italiano di nuoto pinnato, 16enne autistico premiato dal Sindaco di Guidonia

Prima la vittoria ai campionati italiani di nuoto pinnato per atleti diversamente abili, poi la premiazione dalle mani del Sindaco della città nella quale è nato e cresciuto, Guidonia. A ricevere il riconoscimento Riccardo Lucangeli, 16enne autistico campione italiano di nuoto pinnato alle gare per atleti diversamente abili che si sono svolte lo scorso 24 novembre a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia.

La cerimonia si è tenuta nella Sala Consiliare del Comune della Città dell'Aria. "Insieme ad Elisa Strani Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo - scrive il Sindaco Michel Barbet - abbiamo consegnato una statuetta del VI Re di Roma Servio Tullio, figlio di Ocresia originaria di Corniculum antica Montecelio, a Riccardo Lucangeli, giovanissimo campione italiano di nuoto pinnato che, a soli 16 anni, ha conquistato quattro medaglie d’oro nei 25, 50, 100 e 200 metri stile libero. Mi ha fatto molto piacere, inoltre, ricevere dal giovane campione una bandiera dell’Italia, non è un regalo a caso visto che Riccardo è un collezionista di bandiere da tutto il mondo e che ringrazio per avermi fatto omaggio di questo pensiero".

"Riccardo è anche un ragazzo speciale, è affetto da autismo, ma questo non lo ha fermato anzi è stata la sua forza per raggiungere questo importantissimo traguardo. Alle sue spalle il giovane campione ha i genitori e la sorella che lo amano e lo sostengono, ho letto nei loro occhi la felicità e l’emozione di essere lì con noi in quel momento e di ottenere questo riconoscimento. Mi piace pensare che con questo gesto simbolico - conclude il Sindaco di Guidonia Montecelio - Riccardo non abbia più dietro soltanto la sua famiglia, ma tutta la comunità di Guidonia Montecelio che lo sostiene e nuota in vasca con lui. Forza Riccardo! Forza campione".