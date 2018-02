Carnevale 2018: carri e gruppi in maschera animano le strade di Guidonia

Grande festa a Guidonia domenica 11 febbraio per la prima sfilata dei carri del carnevale. Anche per l'edizione numero 38 Re Carnevale non ha deluso le aspettative delle migliaia di persone che nel pomeriggio di ieri hanno affollato le strade della Città dell'Aria per la prima sfilata carnevalesca di questo 2018 (secondo ed ultimo appuntamento in programma per martedì 13 febbraio).

Carnevale 2018 a Guidonia

Anche in questo 2018 il Comitato Carnevale di Guidonia si è rimboccato le maniche ed è riuscito ad allestire quella che può essere definita senza possibilità di smentita la festa più importante del Comune della provincia nord est della Capitale. Con partenza alle 15:00 dal Monumento del Generale Alessandro Guidoni (viale Roma altezza largo Falcone e Borsellino), la sfilata carnacialesca ha visto la partecipazione di migliaia di persone, fra pubblico e cittadini che hanno allestito carri, gruppi in maschera e gruppi di ballo.

Domenica di carnevale a Guidonia

Numerosi i carri realizzati dal Comitato della Città dell'Aria. Oltre al Re Carnevale, che ha aperto la sfilata con lo storico pupazzo che poi verrà bruciato alla fine della sfilata prevista per martedì prossimo, gli altri carri a tema hanno rappresentato "Il paese dei Balocchi", "Oceania", "Alla ricerca di Dory", e "Cucine di incubo". Molto partecipati anche i carri dei due istituti comprensivi della città, la Leonardo Da Vinci con il carro ed il gruppo mascherato "Spongebob" e la Don Milani con "Accendi le emozioni". In piazza a sfilare anche il gruppo di "Pane e Cioccolata", oltre alla presenza dello storico Trenino della Felicità e del gruppo mascherato con il corrispettivo carro dell'Associazione Cieli Azzurri.

Comitato Carnevale Guidonia

Ad allestire la magia del carnevale di Guidonia il Comitato che porta lo stesso nome, che anche quest'anno si è autofinanziato con la vendita dei biglietti della lotteria e, con tanto sudore da parte di coloro che per oltre un mese hanno realizzato i carri, anche in questo 2018 ha fatto la felicità di bambini ed adulti.