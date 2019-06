Discarica Inviolata a Guidonia: interrogazione su copertura e messa in sicurezza

La messa in sicurezza e la copertura della discarica dell’Inviolata a Colle Fiorito di Guidonia torna al centro del dibattito regionale grazie all’interrogazione presentata, a prima firma, dal Consigliere Regionale Valerio Novelli. “Ho presentato un’interrogazione- spiega Novelli- di concerto con il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet, rivolta all’Assessore Regionale con la delega al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani ed al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti".

"L’interrogazione consiliare riguarda un tema che mi sta molto a cuore, ovvero la messa in sicurezza e la copertura della discarica dell’Inviolata”. Un progetto che, ormai, si protrae da oltre 3 anni. “Stiamo parlando di un progetto - continua Novelli - risalente a maggio 2016, più volte sollecitato, ma che stenta a decollare. E’ ora di avere tempi certi per la messa in sicurezza, perché l’inquinamento della falda acquifera non aspetta certamente la burocrazia regionale”.

Un plauso all’iniziativa arriva dal Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet. “Ringrazio il Consigliere Regionale Valerio Novelli - commenta il Sindaco- per aver accolto la richiesta della nostra Amministrazione ed essersi messo a disposizione al fine di arrivare finalmente ad una risoluzione del problema dell’inquinamento della falda acquifera. Una collaborazione sana tra le istituzioni per la salute ed il benessere dei cittadini”.