Discarica Inviolata a Guidonia: firmata ordinanza per la bonifica dell'area

Buone notizie per gli abitanti della Città dell'Aria. Il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet nel corso di una conferenza dei servizi ha annunciato che farà "notificare alla società Ecoitalia 87 l’ordinanza, appena pubblicata sull’albo pretorio, con cui dispongo la bonifica della discarica dell’Inviolata ed il trasferimento dei rifiuti abbancati su tutta l’area".

"Nell’ordinanza - scrive ancora il Sindaco Barbet - i condannati dal Tribunale di Tivoli sono tenuti, a loro cura e spese, al ripristino ante operam dello stato dei luoghi, nonché alla bonifica dell’area della discarica. L'ordinanza parla chiaro: i rifiuti scaricati illegittimamente nel nostro territorio devono essere portati via. La Città ha già pagato un prezzo elevatissimo in termini ambientali e non siamo disposti ad aspettare ulteriormente".

Soddisfazione per l'annuncio del Sindaco del Comune alle porte di Roma è arrivata anche dal vicepresidente M5s dell'Europarlamento Fabio Massimo Castaldo: "Sono queste le belle notizie che i nostri territori meritano: finalmente l'area dell'ex discarica dell'Inviolata, ostaggio di 380.000 mc di rifiuti abbancati su tutta la superficie, sarà bonificata. Il sindaco Barbet ha infatti firmato l'ordinanza con cui si chiede alla società Ecoitalia 87 il ripristino delle aree ante operam così come disposto dal Tribunale di Tivoli".

"Grazie a questo atto, che arriva dopo quasi sei anni di attesa – continua Castaldo – si libera dai rifiuti un'area (quella di ampliamento della discarica ad opera della società Ecoitalia 87) che, non solo ricade all'interno del Parco archeologico dell'Inviolata ma che è anche sottoposta a vincolo paesaggistico. E dunque, sarebbe stato necessario un nulla osta della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio e del parere vincolante della Soprintendenza. Un plauso va al sindaco Barbet, sempre in prima linea per la difesa del suo territorio e dei suoi cittadini".