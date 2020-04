Coronavirus a Guidonia Montecelio: quattro nuovi casi positivi al Covid19

Altri quattro positivi al Coronavirus a Guidonia Montecelio. Lo rende noto il Sindaco Michel Barbet su comunicazione della Asl Roma 5.

Per due dei pazienti si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre altri due sono in isolamento domiciliare. Come da prassi sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da queste persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sale, quindi, a 67, compresi i due decessi comunicati ieri, il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio.