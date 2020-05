Guidonia: riapre il cimitero di Montecelio, ingresso fino a massimo 15 persone per volta

Con l’inizio della fase 2 riapre il cimitero di Montecelio, nel Comune di Guidonia. Lo rende noto il sindaco della Città dell’Aria Michel Barbet, dopo aver firmato l’ordnanza che prevede la riapertura del camposanto di via Romana da lunedì 4 maggio.

Come spiega ancora il sindaco pentastellato del Comune della provincia nord est della Capitale: “L’accesso al cimitero sarà consentito nei limiti di 15 persone per volta, esclusi gli operatori dei servizi cimiteriali e delle onoranze funebri. L’orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 ed il sabato dalle 07:30 alle 13:00”.

“Non nascondo che tra i provvedimenti presi durante questa pandemia sicuramente la chiusura del cimitero è stato tra i più difficili - conclude Barbet -. Capisco e sono vicino alla sofferenza di chi in questo periodo non ha potuto recarsi dal proprio caro defunto ed ora giustamente sente questo bisogno. Vi chiedo, però, di avere pazienza per via degli ingressi contingentati che vanno rispettati rigorosamente e di agevolare gli addetti nello svolgimento di queste operazioni”.