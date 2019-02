Emergenza buche a Guidonia Montecelio: "Adesso basta"

Guidonia, Setteville, Setteville Nord, La Botte, Montecelio, Villalba, Villanova, Colle Fiorito, Albuccione, Poggio Fiorito, Marco Simone e Colleverde. Queste le frazioni del Comune di Guidonia Montecelio dove "l'emergenza buche" sta rendendo amara la vita di automobilisti e scooteristi. A stilare l'elenco delle strade groviera del Comune della provincia nord est della Capitale il Polo Civico Guidonia Montecelio.

In particolare, in Commissione Lavori Pubblici, i consiglieri Mario Proietti, Mauro De Santis e Mario Valeri, sono tornati a sollecitare con forza un serio intervento da parte dell’amministrazione 5Stelle per il rifacimento del manto stradale. "Questa volta lo abbiamo fatto elencando le segnalazioni che ci sono pervenute direttamente dai cittadini a seguito di una campagna d’ascolto che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi e relativa a tutte le circoscrizioni; questo anche per scongiurare che non venga rispettato un reale stato di priorità nel momento in cui partiranno gli interventi".

"Il documento, che abbiamo provveduto a protocollare - scrivono ancora i consigliere a Palazzo Matteotti - comprende tra gli altri anche la lettera inviata da parte dell’Associazione “Poggio Fiorito” al comune perché riteniamo che ben rappresenti la situazione drammatica che interessa la frazione e insieme interpreta la preoccupazione di tutti noi".

"Registriamo e ci facciamo portavoce allo stesso tempo del disagio che sta investendo anche la nostra polizia municipale, impegnata ormai quotidianamente nel tentativo di far fronte alle innumerevoli segnalazioni di incidenti e disagi provocati dalle buche e che si trova quindi a dover tralasciare i restanti impegni nei confronti dei cittadini".

"La situazione - concludono - è ormai da troppo tempo emergenziale e il clima di frustrazione tra gli abitanti cresce insieme al timore che possa accadere veramente il peggio qualora non avvenga immediatamente un serio intervento, una preoccupazione questa mai come oggi fondata".

Questo l'elenco delle strade groviera segnalate dai consiglieri del Polo Civico:

Villanova: Via Maremmana, Via Campolimpido,Via Garibaldi, Via La Farina, Via Bernardini, Via Salvo D’Acquisto, Via Longarina, Via Fabio Filzi, Via della Campanella.

La Botte , molte vie ma in particolare: Via Colle Nocello, Via dei Colli, Via Colle Mitriano, Via Colle Carino.

Villalba : Via Oristano, Corso Italia(altezza cave),Via Trento, Via Lucania, Via Bari, Via Kennedy.

Guidonia : Via Colleferro, Via Casal Bianco, Via dei Consoli, Via Ferrari, Via Cecconi, Via Umberto Maddalena,Via Marco Aurelio, Via Numa Pompilio.

Colle Fiorito : Via Rosata, Via delle palme, Via delle Ginestre, Via dei Tulipani, Via delle Azalee (Incrocio Via delle mimose),Via dell’Edera, Via dei Sambuchi, Via di Collefiorito.

Montecelio : Via Romana.

Setteville : Via Muratori, Via Pascoli, Via Carducci, Via Leopardi.

Setteville Nord :Via Bellegra, Via Anticoli Corrado, Via Sambuci, Via Agosta.

Marco Simone : Via Germania, Via Tacito,Via Tito Livio,Via Appiano,Via Floro, Via Palombarese(tratto rotatoria Biagiotti ingresso M.Simone).

Albuccione : Via dell’Albuccione.

Poggio Fiorito : Via Montenero, Via Poggio Fiorito, Via Poggio Ameno, Via Poggio Belvedere, Via Poggio delle Rose, Via Poggio Cesi.