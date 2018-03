Consegna farmaci a domicilio: Asl Roma 5 entra a casa dei pazienti

A partire dal primo aprile la ASL Roma 5 implementerà il servizio di consegna domiciliare dei farmaci. Tale servizio rappresenta un’opportunità per il miglioramento dell’assistenza, non costringendo i pazienti a “spostamenti” per accedere ai farmaci in modo diretto. Spostamenti, talvolta, assai onerosi data la conformazione orografica della Asl.

Consegna farmaci a domicilio

Tale progetto, volto all’umanizzazione dell’assistenza, non determinerà la chiusura dei poli farmaceutici aziendali, che al contrario rimarranno operativi per la raccolta dei piani terapeutici e l’eventuale consegna, in forma diretta dei farmaci, ai pazienti che desiderino un contatto con la struttura.

Nessuna spesa

Ultima e doverosa precisazione è quella che riguarda l’aspetto economico, nessun aggravio di spesa, la gara della Logistica è stata aggiudicata ad un costo sovrapponibile a quello pagato in passato dalla Asl per l’acquisizione dei servizi in questione. Allo scopo di tranquillizzare i cittadini l'Azienda informa che a partire dal primo aprile il farmacista impiegato alle attività ispettive sulle farmacie andrà in pensione. Sia per i pazienti che sotto il profilo assistenziale tutto continuerà in modo immutato. Nella struttura di Palombara continuerà, infatti, ad essere operativa la farmacista da sempre dedicata a tale attività.