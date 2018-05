Stupro a Guidonia: fiaccolata contro la violenza sulle donne

#ilsilenziouccide. Si terrà la sera di venerdì 25 maggio a Guidonia una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Il corteo in risposta allo stupro che ha visto una donna residente nella Città dell'Aria essere sequestrata e violentata sotto il cavalcavia dell'autostrada A1 nella zona della Selciatella.

Fiaccolata contro la violenza sulle donne a Guidonia

Come scrivono da Guidonia Montecelio Big Bang: "#ilsilenziouccide è l'invito a rompere insieme questo silenzio, che troppo spesso da per scontati tutti quei meccanismi di violenza, ed in particolare di violenza sulle donne, che poi portano agli ultimi fatti di cronaca cittadina che sono solo la punta di un iceberg".

#ilsilenziouccide

Per queste ragioni, venerdì 25 Maggio (alle ore 20:30) con partenza da piazza Giovanni Falcone, di fronte al Monumento di Alessandro Guidoni, "gli uomini e le donne del territorio di Guidonia Montecelio scenderanno in strada perché come dice Malala Yousafzai "Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne".

Corteo in contemporanea a Mentana

Vi sarà in contemporanea un secondo corteo spontaneo a Mentana con partenza in Piazza della Repubblica . "Il Guidonia Montecelio Big Bang ringrazia il gruppo direttivo, gli associati ed i simpatizzanti uomini e donne che hanno aderito spontaneamente alla campagna social e tutti coloro che saranno in strada venerdì 25 per la fiaccolata".