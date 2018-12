Cave travertino: dalla Regione 500mila euro per il settore estrattivo

Mezzo milione di Euro per il settore estrattivo. Buone notizie per le cave di travertino dell'area di Tivoli e Guidonia Montecelio. Lo rende noto il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano: "Che il settore estrattivo sia importante non l’abbiamo dimostrato solo lo scorso settembre approvando il famoso emendamento ‘salva-cave’. Lo facciamo anche oggi finanziando quell’emendamento con 500mila euro".

"Si tratta di fondi che serviranno alla riqualificazione e allo sviluppo dell’intero comparto per l’annualità 2019. E a dare corpo a un settore che rimane strategico per il Lazio, con particolare riferimento a quello di Guidonia e Tivoli uno dei più performanti, che maggiormente incide nell’economia laziale coinvolgendo oltre duemila persone".

"Con questi fondi - conclude Califano - possiamo far partire finalmente un importante piano strategico e di sviluppo. Voglio ringraziare l’assessore Manzella che continua a dimostrare grande sensibilità e interesse per questo asset che noi riteniamo fondamentale per tutto il Lazio".