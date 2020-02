Il Centro anziani di Tor Lupara acquisito gratuitamente dal Comune di Fonte Nuova

Buone nuove per la città di Fonte Nuova, il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale ha infatti deliberato la cessione a titolo gratuito al Comune dell'immobile che attualmente ospista il Centro Anziani a Tor Lupara. Lo rende noto il consigliere della Città Metropolitana di Roma Micol Grasselli.

Come scrive ancora in una nota la consigliere dell'ex Provincia: "Adesso la cancellazione del manufatto dall’inventario dell’ex Provincia e l’immissione dello stesso nel patrimonio del Comune; subito dopo partiranno i lavori per la messa in sicurezza della copertura in eternit".

"Un’ottima notizia non solo per aver risolto l’intricata vicenda giuridica che per anni impediva il pieno sfruttamento di un importante stabile del territorio, ma soprattutto perché adesso l’Amministrazione comunale potrà gestirlo in totale autonomia a beneficio di tutta la comunità. L’impegno a 360° nelle Istituzioni sovracomunali - conclude Grasselli - continua a dar frutti in coerenza con il programma elettorale che la Giunta Presutti sta attuando giorno dopo giorno, con spirito di servizio e professionalità".