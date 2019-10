Stalker violento minaccia di morte una donna e la colpisce al volto con una bottiglia

Un violento stalker che la perseguitava da due anni. Vittima una donna peruviana di 55 anni picchiata e minacciata di morte a Tor Lupara, nel Comune di Fonte Nuova. Per questo i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 40 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con le accuse di atti persecutori e lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti in via del Pascolaretto, traversa della via Nomentane nel territorio del Comune della provincia nord est della Capitale, su richiesta della vittima, che era stata dapprima minacciata di morte, poi colpita al volto con una bottiglia di vetro dall’uomo.

La donna, visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Monterotondo, è stata riscontrata affetta da un trauma cranico con ferita lacero contusa: prognosi di 7 giorni.

Ai Carabinieri, la 55enne ha raccontato che l’autore dell’aggressione, che per lei è un semplice conoscente, ha iniziato a porre in essere atti persecutori e violenze circa due anni fa, causandole un perdurante stato d’ansia e disagi a livello psicologico.

Lo stalker è stato rintracciato e arrestato: ora si trova nel carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

L'intervento dei Carabinieri si innesta in un più ampio progetto di tutela delle vittime vulnerabili organizzato dalla Procura della Repubblica di Tivoli, dove opera da tempo un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere.