Asl Roma 5: gazebo "In Rosa" per la giornata della salute della donna

Anche la Asl Roma 5 aderisce alla Terza Giornata nazionale della salute della donna promossa dal Ministero della salute. Mercoledì 18 aprile professionisti ed operatori sanitari saranno in strada per informare le donne su tutte le iniziative e i percorsi dedicati alla loro salute: violenza, screening, fumo, stili di vita, disturbi dell’alimentazione e molto altro.

Gazebo "In Rosa"

L’occasione sarà utile per conoscere le esigenze al femminile e per informare le donne di tutte le età delle molte iniziative a loro dedicate all’insegna dell’umanizzazione dei percorsi e dei rapporti con i servizi sanitari, pronti e schierati in prima fila per intraprendere un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della cura di sé.

Le piazze "In Rosa" della Asl Roma 5

Gli operatori saranno presenti e a disposizione a: Colleferro - piazza Italia ore 9.00- 13.00/14.00-18.00; Guidonia - via Roma adiacenza Bar Lanciani ore 9.00- 13.00/14.00-18.00; Monterotondo - viale Bruno Buozzi ore 9.00-13.00; Subiaco - piazza Sant'Andrea ore 9.00 - 12.00; Tivoli - area mercato ore 8.30-13.00; Palestrina - area parcheggio Croce Rossa ore 9.00/13.00.