Guidonia: Giovanna Ammaturo passa a Fratelli d'Italia, era stata eletta con la Lega

Dalla Lega a Fratelli d'Italia. A comunicare il proprio passaggio al partito di Giorgio Meloni è Giovanna Ammaturo. A darle il benvenuto Mario Pozzi portavoce di Fratelli d’Italia Guidonia Montecelio: "Sono contento e soddisfatto di poter accogliere una figura come quella di Giovanna Ammaturo. Una donna che per la destra di Guidonia Montecelio ha fatto veramente tanto, abbracciando molto spesso battaglie condivise dal nostro partito. Una donna dalla spiccata capacità manageriale che saprà rappresentare al meglio, all’interno del consiglio comunale, la voce di Fratelli d’Italia".

“I nostri ideali - continua Pozzi - sono da sempre uniti su tematiche fondamentali per la nostra città come la sicurezza, il sostegno ai più deboli e l’attenzione al commercio e all’imprenditoria del territorio. La conoscenza del comune e della macchina amministrativa guidoniana fanno della Ammaturo un colosso della nostra città. La sua lunga militanza in strutture di partito sarà fondamentale per portare avanti il nostro progetto che, sull’onda della crescita nazionale, sta diventando sempre di più una certezza".

"Siamo entrambi preoccupati per il medioevo amministrativo che sta vivendo la nostra città e oggi più che mai siamo convinti che sono fondamentali le competenze e l’energia di tutti per invertire il trend. La presenza di Giovanna in consiglio comunale sarà fondamentale per far sentire, con maggiore vigore, la nostra voce. Sono convinto - conclude - che saprà rappresentarci al meglio! Un grande in bocca al lupo per questo nuovo e importante percorso".