Bus in fiamme al capolinea: autista costretto alle cure dell'ospedale

Bus in fiamme al capolinea di Montecelio, nel Comune di Guidonia. L'incendio è divampato a bordo di un mezzo pubblico della linea Sap fermo in piazzale Bruno Buozzi. L'allerta ai soccorritorio poco dopo le 11:30 di lunedì 8 luglio.

Senza nessuno a bordo le fiamme si sono sviluppate dal vano motore per cause accidentali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Tenenza di Guidonia. Spento l'incendio ad avere la peggio è stato l'autista, un 52enne di Tivoli, affidato alle cure del personale del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli a causa delle esalazioni da fumo respirate nell'incendio del bus.

Sempre a Guidonia, nella frazione di Setteville Nord, un altro bus della Sap aveva preso fuoco mentre trasportava studenti lo scorso 3 aprile in via Valle dell'Aniene. In quel caso non si registrarono feriti né intossicati.