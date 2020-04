Brucia pneumatici, polistirolo e plastica in un’area di campagna, denunciato

Hanno seguito la colonna di fumo arrivando al rogo illegale. Così i Carabinieri Forestali di Guidonia hanno scoperto e denunciato un uomo di 49 anni intento a bruciare rifiuti in un’area di campagna compresa fra i comuni di Guidonia Montecelio e Marcellina, provincia nord est della Capitale.

In particolare i forestali lo hanno sorpreso mentre, in via Vocabolo Campetalla, stava bruciando diversi rifiuti. Fra il materiale che l’uomo era intento ad incendiare vasi da fiori in plastica, buste, bottiglie, taniche, parti di mobili, pezzi di trave, parti di pallet, fili di ferro, molle, parti di ammortizzatori, una macchina da scrivere, rifiuti di ossa animali, pneumatici, vasi in terracotta, polistirolo, barattoli e contenitori in alluminio.

Identificato in un 49enne residente nella zona i Forestali lo hanno quindi denunciato per combustione illecita di rifiuti.