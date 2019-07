Incendio a Tivoli Terme: bruciano sterpaglie ed un canneto

Fiamme e fumo a Tivoli Terme, Comune della provincia nord est della Capitale. L'incendio è divampato nel pomeriggio di lunedì 1° luglio in via Cesare Augusto, strada che collega via Parma a piazza Catullo. A prendere fuoco sterpaglie ed un canneto.

Alta la colonna di fumo ben visibile anche dalla vicina Villalba di Guidonia, sul posto, autorizzati dal Sindaco di Tivoli, sono quindi intervenuti gli uomini dei Volontari Valle Aniene Associati (VVAA), i Volontari Protezione Civile Tivoli Associazione Volontari Radio Soccorso, assieme ai vigili del fuoco della squadra 18A della caserma di Villa Adriana. Domato l'incendio, divampato per cause in via di accertamento, nessuno è rimasto ferito né intossicato.