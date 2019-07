Incendio a Guidonia: bruciano sterpaglie a Castell'Arcione

Sterpaglie in fiamme a Castell'Arcione di Guidonia. Due gli incendi divampati, nel tardo pomeriggio di martedì e nella mattinata di mercoledì 3 luglio. Alta la colonna di fumo ben visibile da chilometri di distanza. Autorizzati dalla sala operativa regionale in via Fratelli Gualandi sono intervenuti i Volontari Valle Aniene Associati in ausilio ai vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana.

L'incendio è stato domato dopo diverse ore di intervento.