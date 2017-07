Guidonia: "Legalità e prevenzione alla corruzione" al Teatro Imperiale

Il Comune di Guidonia Montecelio parte con la sua attività amministrativa all’insegna della cultura della legalità. “Il nostro primo impegno è quello di amministrare per far dimenticare la corruzione e il malgoverno che ne deriva - sostiene il Sindaco Michel Barbet - pertanto abbiamo voluto fortemente organizzare un convegno dal titolo Legalità e prevenzione alla corruzione".

Legalità e prevenzione alla corruzione

L'evento, moderato dal giornalista Luca Teolato, si terrà al teatro Imperiale di Guidonia in Piazza Giacomo Matteotti giovedì 27 luglio alle ore 19:00, e sono previsti numerosi e prestigiosi interventi, tra cui quello del Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione Ferdinando Imposimato.

L'assessore Davide Russo

"Vogliamo essere eticamente responsabili nei confronti dell’interesse pubblico come obiettivo fondante del nostro lavoro – aggiunge Davide Russo, Assessore allo Sviluppo Economico e alla Legalità – Come amministratori pubblici dobbiamo dedicare risorse ed energie per promuovere quei cambiamenti che Guidonia Montecelio sta aspettando da troppo tempo e lo faremo con il coinvolgimento dei cittadini, delle realtà imprenditoriali, delle scuole e delle associazioni".