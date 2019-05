Villa Adriana e Villa d'Este: il primo lunedì del mese ingresso gratuito per i residenti a Guidonia

Ingresso gratuito per i residenti di Guidonia Montecelio tutti i primi lunedì del mese da giugno a dicembre 2019 ai siti di Villa Adriana, Villa d'Este ed al Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli.

Sono numerose, nel corso del 2019, le giornate ad ingresso gratuito, volute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Oltre alle prime domeniche del mese da ottobre a marzo e alla Settimana dei Musei, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae promuove e favorisce l’ingresso gratuito tutti i primi lunedì del mese da giugno a dicembre anche per gli abitanti della stessa Tivoli, ma anche di Castel Madama, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, San Gregorio da Sassola, Vicovaro, ad eccezione di Roma .

"Il libero accesso ai siti culturali – afferma il direttore delle Villae, Andrea Bruciati – è una misura necessaria per consentire una fruizione diffusa del patrimonio. Garantire tutte le fasce della popolazione, attraverso le gratuità, ma soprattutto grazie a una politica di accessibilità intesa in senso ampio, è una precisa e determinante scelta del nostro Istituto. Le Villae, fuse nel loro contesto ambientale, regalano inoltre un’esperienza emozionale oltre che culturale unica nel suo genere. In questa ottica, incentivare l’accesso nei giorni di minore flusso, quando maggiore è la tranquillità e il piacere di godere questi luoghi eccezionali, mi è sembrata l’opzione migliore da offrire".

Nelle Villae si intensifica dunque l’iniziativa relativa all’ingresso gratuito ogni lunedì, riservato ai cittadini di Tivoli e dei comuni limitrofi, per favorire un dialogo continuativo con il territorio, volto ad una riappropriazione identitaria dei luoghi della cultura da parte della popolazione.

www.villaadriana.beniculturali.it