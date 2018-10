Ottobre Rosa: mammografie gratuite all'ospedale di Tivoli

La ASL Roma 5, aderendo alla Campagna Regionale Ottobre Rosa 2018 mese di prevenzione del tumore al seno, offre alle donne nella fascia di età 45-49 anni l'opportunità di eseguire gratuitamente una mammografia, nei presidi ospedalieri di Tivoli e Colleferro, secondo il calendario riportato in tabella, nei mesi di ottobre e novembre 2018.

Mammografie gratuite all'ospedale di Tivoli

“Il Comune di Tivoli accoglie l’invito della Asl Roma 5 nel promuovere salute. Ottobre Rosa è il mese della prevenzione del tumore al seno – ha dichiarato Fabio Attilia, consigliere del sindaco per la sanità – una valida iniziativa promossa dalla Regione Lazio per sensibilizzare una fascia di popolazione a rischio su un tema importantissimo. Anche nella nostra Asl verranno fornite prestazioni radiologiche aggiuntive e gratuite per individuare patologie mammarie che coinvolgono soprattutto la salute delle donne. Una opportunità che invitiamo a cogliere per fare prevenzione affidandosi a professionisti esperti”.

Per prenotare e per ricevere informazioni chiamare il numero Verde 800 894 549 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-17).

Questo il link al sito web di Asl Roma 5 e in allegato gli orari e i giorni in cui è disponibile il servizio.