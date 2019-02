Depuratore Marco Simone, Novelli (M5s): "Bene ratifica protocollo, si inizino i lavori"

Buone nuove per il depuratore di Marco Simone di Guidonia. Lo rende noto Valerio Novelli, consigliere Regionale del MoVimento 5 Stelle: "Dopo diverso tempo siamo finalmente arrivati alla ratifica da parte della Giunta Regionale del Protocollo d’Intesa tra i Comuni della zona in merito al depuratore di Marco Simone. Il progetto, redatto da Acea, prevede la costruzione di nove vasche di laminazione, con un costo stimato di oltre quattro milioni di euro, indispensabili per filtrare l’acqua piovana ed impedire al fosso di straripare in periodo di forti precipitazioni".

"Ad oggi, quindi - continua Novelli- i comuni interessati potranno allacciarsi al collettore, stiamo parlando di una zona che comprende la frazione di Santa Lucia di Fonte Nuova, una parte consistente di Guidonia Montecelio e il Comune di Sant’Angelo Romano".

"Sono soddisfatto di questo step perché ho sempre seguito la questione da vicino - conclude il Consigliere Regionale - sollecitando la Giunta ad arrivare in tempi brevi alla ratificazione del Protocollo d’Intesa. Sono stato anche in stretto contatto con Acea, cercando di invitarla ad una conclusione celere ma efficace della realizzazione del progetto".