Lavori di manutenzione: Marco Simone di Guidonia e Setteville Nord senza acqua

Marco Simone di Guidonia e Setteville Nord senza acqua. Acea Ato 2 comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico nella giornata di lunedì 1° luglio nelle zone di Setteville Nord e Laghetto Alta di Guidonia.

Di conseguenza dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dello stesso giorno si verificherà mancanza d’acqua alle utenze residenti nelle seguenti strade:

Via Casal Bianco; Via Marco Simone; Via Castel Madama; Via Vicovaro; Via Saracinesco; Via Licenza; Via Roviano; Via Cineto Romano; Via Gerano; Via Jenne; Via Agosta; Viale Valle dell’Aniene; Via Ciciliano; Via Sambuci; Via Casape; Via Oricola; Via Pereto; Via Arsoli; Via Roiate; Via Affile; Via Subiaco; Via Marano Equo; Via Anticoli Corrado; Via Collalto Sabino; Via Bellegra; Via San Vito Romano; Via Canterano; Via Vallepietra; Via Trevi nel Lazio; Via Moricone; Via Pisoniano; Via Mandela; Via Poli; Via Vallinfreda; Via Percile; Via Vivaro Romano; Via Capoterra; Via Arcinazzo; Via Cervara di Roma; Via San Gregorio; Via Genazzano; Via Palombara Sabina; Via Monteflavio; Via Appiano; Via Florio; Via Eutropio; Via Spagna; Via Olanda; Via Germania; Via Francia; Via Danimarca; Via Irlanda; Via Grecia; Via Lago Maggiore; Via Lago di Como; Via Norvegia; Via Lago di Iseo e Via Lago di Garda

Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade limitrofe alle citate.

Per ridurre il disagio agli utenti coinvolti, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di lunedì 1° luglio 2019 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti:

Via Valle Dell’Aniene, angolo Via Arsoli; Via Valle Dell’ Aniene, angolo Via Cineto Romano; Via Anticoli Corrado, angolo Via Pisoniano; Via Eutropio, angolo Via Caio Plinio Secondo; Via Danimarca, angolo Via Grecia.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.it.