Marco Simone: distrugge nido ed uccide quattro rondini, denunciato

E' stato deferito all'Autorità Giudiziaria in base all'articolo 544 bis del Codice Penale, per "uccisione di animali". Ad essere denunciato dai Carabinieri Forestali della Stazione di Guidonia un 38enne residente a Marco Simone. In particolare l'uomo è stato deferito per "distruzione di nidi di rondine con mezzi non consentiti riconducibili ad attività di uccellagione" e per "l'uccisione di quattro cuccioli di rondine".

