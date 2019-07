Guidonia, Messa (Lega): "Nessun finanziamento per sport e periferie"

Nessun finanziamento per Guidonia Montecelio. A denunciare i mancati fondi per la Città dell'Aria Alessandro Messa, Coordinatore della Lega a Guidonia Montecelio.

"Con il bando "Sport e periferie" del Governo questa Amministrazione poteva presentare progetti per accedere a finanziamenti fino a 500.000 euro finalizzati al potenziamento delle strutture sportive e al recupero delle periferie. Molte altre realtà ne hanno approfittato e, quindi, avranno a disposizione risorse finanziarie che consentiranno di migliorare la qualità della vita dei residenti e di dare un'alternativa di vita ai giovani nelle periferie. Guidonia Montecelio, precariamente guidata da un'Amministrazione "Grillina", Non ha neanche presentato un progetto, bucando un'occasione unica".

"Ancora una volta, il sindaco Barbet e il suo imbarazzante esecutivo hanno evidenziato un'incapacità amministrativa che pare essere la inquietante costante del loro mandato. A pagarne le conseguenze sono i cittadini. Perché, e su questo tutti convengono, il territorio continua a sprofondare dal punto di vista della vivibilità".

"Il Movimento 5 Stelle si rivela, ogni giorno, non all'altezza di gestire la quotidianità e di prospettare una qualche ipotesi di sviluppo socio-economico di una realtà ridotta a mero dormitorio. Lo stesso problema - conclude Messa - della (in)sicurezza, esploso drammaticamente nei giorni scorsi nella frazione di Albuccione, è testimonianza di una incapacità a dare risposta alle emergenze sociali, spesso causate pure da un certo lassismo amministrativo. Non ha alcun senso che la collettività continui a sborsare retribuzioni mensili e gettoni di presenza che non trovano plausibile legittimazione a fronte di una esasperante incapacità a risolvere i problemi".