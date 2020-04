Coronavirus: due decessi a Guidonia Montecelio e cinque nuovi contagiati

Due decessi e cinque nuovi contagiati da Coronavirus a Guidonia Montecelio. A rendere nota la triste notizia il Sindaco della Città dell’Aria Michel Barbet. “Si tratta di Silvana Salucci, una signora 83enne che era ricoverata al Policlinico Tor Vergata e del signor Italo Gallo, 87enne ricoverato al Sant’Andrea. Esprimo le mie più sentite condoglianze, quelle dell’Amministrazione Comunale e della Cittadinanza tutta alle famiglie”.

La Asl Roma 5, scrive ancora il Primo Cittadino del Comune della provincia nord est della Capitale, ha inoltre informato che “ci sono stati cinque nuovi casi positivi al Covid 19 nella nostra Città. Per due delle due persone si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre le altre tre sono in isolamento domiciliare".

"Come da prassi sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da queste persone. Sale, quindi, a 62 il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio. Tra loro - scrive ancora Barbet - è compresa anche la signora Salucci, ma non il signor Gallo poiché, da informazioni ottenute, i primi due tamponi effettuati dal paziente erano risultati negativi; dopo poche ore dal terzo tampone positivo il signor Gallo è deceduto. Si tratta, inoltre, del secondo contagiato nella Rsa dove c’è stato un altro caso positivo”.

Sempre Michel Barbet ha poi informato che è stato emesso “il Decreto Sindacale per stabilire i criteri di ripartizione dei fondi in arrivo da Governo e Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il nostro Comune riceverà poco più di un milione di euro (1.001.240,07 euro per la precisione) di cui 645.279,05 dal Governo e 355.961,02 dalla Regione Lazio”.