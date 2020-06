Guanti e mascherine abbandonati in strada: a Guidonia multe fino a 1000 euro

Multe fino a 1000 euro a chi abbandona guanti e mascherine in strada. Succede a Guidonia Montecelio, dove il Sindaco Michel Barbet ha firmato una ordinanza che "vieta l’abbandono dei Dispositivi di Protezione Individuali usati su suolo pubblico ed aree aperte al pubblico".

"Come sappiamo in questo periodo di emergenza sanitaria l’utilizzo di guanti e mascherine è notevole - le parole del Sindaco della Città dell'Aria - . Dobbiamo ricordarci, però, che i cosiddetti Dpi (Dispositivi Protezione Individuale) diventano dei rifiuti che devono essere smaltiti correttamente e non possono essere abbandonati per terra".

"Un atto rivolto anche alle attività economiche produttive che devono mettere a disposizione, possibilmente all’uscita del negozio, un contenitore per lo smaltimento di guanti e mascherine monouso ed usati".



Per i trasgressori è prevista una sanzione che va dai 400 ai 1.000 euro. "Proteggiamoci dal contagio ma proteggiamo anche l’ambiente".