Guidonia, guerra agli zozzoni con le fototrappole: "Multe per 30mila euro"

Guerra agli zozzoni a Guidonia Montecelio mediante l'utilizzo di fototrappole. A rendere noti i numeri dell'attività Giuliano Santoboni, consigliere M5s a Palazzo Matteotti.

"Sono centinaia le situazioni di abbandono rifiuti rilevate dalle fototrappole messe a disposizione dalla Tekneko e installate dall'amministrazione comunale nei punti più sensibili all'abbandono dei rifiuti in tutta la Città. Di queste - scrive il consigliere di maggioranza del Comune della Città dell'Aria - in 49 casi si è arrivati al riconoscimento certo del "troglodita" e alle sanzioni di 600 € e 615 € , arrivando a 29.760 € complessivi. La maggior parte dei cittadini beccati sul fatto, ha chiesto una rateizzazione, ed in un solo caso è stato presentato un ricorso".

I rifiuti abbandonati in qualsiasi orario del giorno e della notte sono stati di ogni genere, da sacchi di materiale vario a calcinacci, elettrodomestici, ingombranti e paradossalmente anche buste con una raccolta differenziata di carta e plastica ordinata e ben fatta: tutte cose che se fossero state conferite nei cassonetti o portate in isola ecologica avrebbero fatto evitare la pesante multa.

Le zone di interesse delle fototrappole sono in praticamente tutto il territorio, con particolare attenzione a diversi punti in via dell'Inviolata, via della Selciatella, via Tor Mastorta, via Trento, via Fogazzaro.

"In questi - conclude Santoboni - giorni sono in consegna da parte della società altre fototrappole che saranno installate a potenziamento e copertura del territorio. Ringrazio gli operatori della Polizia Municipale e del Settore Ambiente del lavoro eseguito".