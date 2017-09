Montecelio: nuova sala al Museo Lanciani per la Triade Capitolina

Una nuova sala per la Triade Capitolina al Museo Rodolfo Lanciani di Montecelio visitabile anche nel fine settimana. E' quanto verrà inaugurato nell'antico borgo del Comune di Guidonia. Lo annuncia il portavoce Sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet.



Nuova sala per la Triade Capitolina

"Il simbolo della nostra Città - le parole del Primo Cittadino di Guidonia Montecelio - ha trovato nuova collocazione in una sala interamente dedicata alla sua unicità, posizionata in modo da essere visionata a 360 gradi così da poter ammirare l'opera in tutto il suo splendore".

"La Triade Capitolina tra dei e semidei"

L'appuntamento è per venerdì 22 alle 17, e ci sarà la possibilità di ascoltare gli interventi dell'Amministrazione, della Soprintendenza e dei Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale. Alle 18, poi, la conferenza dell'archeologo Zaccaria Mari dal titolo "La Triade Capitolina tra dei e semidei".

Museo aperto sabato e domenica

Oltre a venerdì, il museo sarà aperto anche Sabato alle 17 e Domenica alle 11.30 e alle 17 per le visite guidate gratuite grazie alla collaborazione del Gruppo Archeologico Latino Sezione Cornicolana. Coloro che parteciperanno troveranno anche Montecelio in festa per la tradizionale festa della sfilata delle Vunnelle e dei Buttari, i tradizionali costumi tipici indossati dagli abitanti che attraverseranno le vie storiche del paese in occasione della festa di San Michele Arcangelo.