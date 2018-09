Guidonia: consegnato il progetto per un nuovo edificio al Tecnico Commerciale per Geometri Pisano

E’ stato consegnato all’Inail dalla Città metropolitana di Roma Capitale, il progetto esecutivo, e la relativa verifica, per la costruzione del nuovo edificio composto da 18 aule e servizi nell’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “L. Pisano” di Guidonia. L’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro provvederà ora alla validazione del progetto e alle procedure di appalto, per un importo di oltre 5 milioni di Euro.

Nuovo edificio per il Pisano di Guidonia

“Il finanziamento dell’opera – dichiara la Consigliera Delegata all’Edilizia Scolastica Maria Teresa Zotta - è inserito nel programma denominato “Iniziative di elevata utilità sociale” da Inail, per il quale l’Ente metropolitano ha presentato, con esito positivo, richieste anche per l’ampliamento del Liceo Scientifico “Farnesina” di Roma, del Liceo Classico “Catullo” di Monterotondo e dell’Alberghiero “Innocenzo XII” di Anzio".

Progettazione a costo zero

La progettazione è stata interamente eseguita, a “costo zero”, dai professionisti tecnici del Dipartimento VIII di Città metropolitana, che si occuperanno, , anche della direzione dei lavori. "E’ importante ricordare – conclude la Zotta – che l’intervento si inserisce nel contesto della offerta di servizi per i Cittadini nell’area del campus scolastico superiore di Albuccione, che conta anche il Liceo Scientifico “Majorana” e l’Istituto “Volta”. Il campus è oggetto anche di progettazione nell’ambito del Bando Periferie, mirata a dotare l’area di un sistema di percorsi salute e fruizione dei campi sportivi e degli auditorium delle tre scuole.