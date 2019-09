Guidonia: due nuove palestre date in affidamento dal Comune

Si è conclusa la procedura di affidamento del Comune di Guidonia Montecelio di 9 palestre ed un campo di calcio a 5 che verranno utilizzate per 3 anni da diverse associazioni sportive. E’ stata pubblicata sull’albo pretorio online, infatti, la determina dirigenziale che rende operativo l’affidamento.

“Quest’anno siamo riusciti ad introdurre due nuove palestre - spiega l’Assessore allo Sport Elisa Strani - si tratta di Collefiorito ed Albuccione; inoltre gli impianti sportivi saranno gestiti nella maggior parte dei casi da due associazioni, ampliando così l’offerta sportiva sul territorio, e l’affidamento sarà triennale con possibilità quindi per le società di effettuare una programmazione più ampia. Ringrazio gli uffici che si sono adoperati affinché la procedura seguisse l’iter corretto”.

Un’Amministrazione, quella guidata da Michel Barbet, che punta alla crescita sportiva come volano per lo sviluppo del territorio. “In ambito sportivo è stato svolto un lavoro molto importante - sostiene il Sindaco Michel Barbet - frutto di un impegno sia da parte della parte politica come l’Assessore Elisa Strani ed il Presidente della Commissione Sport Matteo Castorino, che di tutti gli uffici che hanno lavorato alla procedura di affidamento. Le palestre, presenti in diverse zone della nostra Guidonia Montecelio, forniranno ai nostri ragazzi, ma anche ai propri genitori, un’offerta sportiva ampia e di qualità”.