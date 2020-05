Guidonia: parchi e giardini con grandi aree giochi chiusi fino al 19 maggio

Parchi e giardini in cui sono presenti grandi aree giochi chiusi fino al prossimo 19 maggio. L’ordinanza, firmata dal Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet, lascia invece aperte le aree per lo sgambamento dei cani e le aree verdi e/o arredate con pochissimi giochi. “Si invitano i cittadini a verificare le aree accessibili per non incorrere in sanzioni”.

“Si tratta di un provvedimento necessario per tutelare la salute di tutti i cittadini, evitando così situazioni di assembramento che potrebbero verificarsi. Non è stato facile prendere questa decisione, ma in questa fase 2 ritengo che sia necessario avere la massima prudenza - spiega Barbet -. Il Coronavirus è ancora fra noi, abbiamo i casi positivi in Città che ce lo ricordano e le possibilità di contagio non sono certamente sparite il 4 maggio. E’ giusto che ci sia un percorso graduale di ritorno alla normalità, ma deve essere accompagnato dalla pazienza e dal buonsenso di tutti. Soltanto tutti insieme con responsabilità riusciremo ad uscire da questo incubo”.