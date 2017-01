Guidonia Montecelio: consultazioni nel Pd per la scelta del candidato Sindaco

Consultazioni nel Pd in vista delle prossime elezioni comunali. Il 20 gennaio il direttivo del Partito Democratico di Guidona Montecelio si è infatti riunito nuovamente per affrontare il teme delle consultazioni elettorali previste per la prossima primavera. "Il PD locale ha ribadito la volontà di impiegare massimo impegno e senso di responsabilità in questa fase. La città ha infatti bisogno di un’Amministrazione caratterizzata da capacità, trasparenza e legalità".

RELAZIONE CON I CITTADINI - "In momenti come questi è importante quindi che la politica faccia il suo corso. E' basilare che i partiti si relazionino tra loro e con i cittadini; bisogna ascoltare le esigenze della gente e affiancare la società nelle difficoltà quotidiane - le parole di Mario Lomuscio, segretario del Partito Democratico cittadino -, anche per questo abbiamo deciso di iniziare delle consultazioni politiche, con momenti di confronto tra il Partito Democratico e tutte quelle le forze politiche e sociali che vorranno assumersi questa grande responsabilità: governare Guidonia".

ATTENTA VALUTAZIONE DI PROGRAMMA - "Ritengo che sia fondamentale fare un'attenta valutazione di programma, condividendo ogni scelta, compresa quella sul candidato sindaco. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento delle primarie di coalizione proprio per garantire massima condivisione e partecipazione. Auspico – conclude Lomuscio – che le forze politiche e civiche di centro sinistra accolgano questa nostra proposta. Programmare ed organizzare questo momento storico/politico è fondamentale per il futuro di Guidonia Montecelio, al fine di dare inizio a questa nuova fase, in cui non si può prescindere dal confronto, dalla condivisione e dal senso cittadino".