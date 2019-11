Guidonia: presepe vivente, laboratori e musica. Il Natale torna a colorare piazza Matteotti

Tante iniziative per far vivere le festività natalizie agli abitanti di Guidonia Montecelio. A metterle in atto la Pro Loco della Città dell'Aria. Si parte il 30 novembre con il concerto al Teatro Imperiale degli EverQueen, ma, come detto, quello sarà soltanto l’inizio, in vista di quanto accadrà dal 19 al 22 dicembre in piazza Matteotti.

La Pro Loco – la prima con il nome della città – è nata ufficialmente nel febbraio del 2018, già ufficialmente riconosciuta dall’Unione delle Pro Loco Italiane e dalla Città di Guidonia Montecelio.

Un’idea nata dal volontariato, comune denominatore per tutti i soci, che arrivano da esperienze di impegno e di volontariato di diverso tipo ma di uguale importanza, tutte con il “marchio” dell’amore per il territorio che vivono.

L’obiettivo è quello di essere e di farsi strumento, “agevolando il lavoro delle tante associazioni del territorio”, racconta il presidente Antonio Vitale. Un compito ben preciso: collaborare ed appoggiare le realtà esistenti, senza ovviamente porsi limiti sul “metterci la faccia” e lavorare in prima persona per la città.

Una realtà in crescita – che si presenterà con una conferenza stampa al Teatro Imperiale sabato 23 novembre alle ore 12 - pronta ad essere protagonista e a fare le cose in grande. Perché dopo la cover dei Queen – per la quale si sta avvicinando il sold out – sarà la volta della festa più magica dell’anno.

Ed ecco dunque che la Pro Loco sta lavorando per offrire alla cittadinanza un evento da ricordare, tutto con il marchio dell’EcoSostenibilità. Presepe vivente dei bambini, canti, botteghe, laboratori, e naturalmente un Babbo Natale pronto ad ammaliare e ad incantare grandi e piccini.

Luci colorate, concerti, spettacoli, stand gastronomici e tantissime altre sorprese. I dettagli arriveranno nei prossimi giorni, ma c'è di che essere felici. Perché l’ingrediente segreto che andrà ad unire le componenti – ci sarà anche un grande viaggio nei cartoni animati con la Ufo Rock Band, uno spettacolare Tribute Disney Show – messe in azione dalla Pro Loco sarà quello della condivisione, della comunità e del senso di appartenenza. Un Natale in Città. Un Natale, di nuovo, guidoniano.