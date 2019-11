Teatro Imperiale: la Pro Loco di Guidonia si presenta alla città

Dopo due anni di “lavori in corso” è arrivato per la Pro Loco di Guidonia, costituita nel 2017, il momento di presentarsi alla città con un primo spettacolo, succosa anteprima di quello che sarà l’evento più atteso e più significativo. “Comunità e senso di appartenenza”, questo le parole d’ordine che il presidente Toni Vitale ha messo alla base dei lavori dell’associazione. Riscoprire luoghi ed il piacere di condividere tempi e spazi tra i cittadini e per i cittadini, il tutto attraverso due differenti manifestazioni.

Il primo appuntamento è quello del 30 novembre, quando alle ore 21 e 30 al Teatro Imperiale di Guidonia sarà la musica rock a prendersi la scena: in scena infatti ci saranno gli EverQueen, cover band che porterà la magia del gruppo di Freddie Mercury sul palco guidoniano.

Questo sarà soltanto l’inizio dei lavori “invernali” della Pro Loco. Obiettivo è il Natale, ormai alle porte. E stavolta sarà una gran bella festa, per grandi e naturalmente anche per i piccoli: la Pro Loco infatti ha organizzato il “Natale in Città – Primo Villaggio di Babbo Natale di Guidonia”, in programma in piazza Matteotti dal 19 al 22 dicembre, evento con il patrocinio della Città di Guidonia Montecelio.

Quattro giorni di luci, di colori, di elfi, di concerti, di stand gastronomici e di laboratori, tutti con lo sguardo rivolto ad un tema particolarmente attuale in queste settimane e decisamente importante: l’evento sarà infatti all’insegna del riciclo e del recupero dei materiali. In una sola parola: EcoSostenibilità, tema che ha attirato l’attenzione e la volontà di esserci da parte di numerose realtà sociali e commerciali del territorio.

Il programma della manifestazione sarà reso noto durante una conferenza stampa in programma sabato 23 novembre alle ore 12 all’interno del Teatro Imperiale: sarà occasione anche per conoscere volti e mission della Pro Loco Guidonia, al lavoro ormai da due anni e supporto per numerose iniziative in città.

Su tutti ricordiamo la recente sagra delle Pinciarelle di Montecelio, un evento di beneficenza per il centro antiviolenza di Guidonia, senza dimenticare gli importantissimi corsi HACCP, fondamentali per la vita e per gli eventi e per la vita di numerose associazioni del territorio.