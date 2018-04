Campagna informativa con "Tivoli Resilente": protezione civile e liceali incontrano i più piccoli

Si terrà a piazza Garibaldi a Tivoli domenica 22 aprile Tivoli Resilente, evento organizzato dall'Associazione Volontari Radio Soccorso Radio Soccorso Tivoli (AVRST) in collaborazione con il liceo Isabella d'Este e il liceo classico Amedeo di Savoia nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

Tivoli Resilente a piazza Garibaldi

Con "Tivoli Resiliente" i volontari AVRST proseguono la divulgazione delle buone tecniche per prevenire e ridurre il rischio, attraverso una campagna informativa aperta a tutti in piazza Garibaldi a Tivoli, dalle 9:00 alle 19:00. L'evento è aperto anche ai più piccoli, infatti saranno presenti in piazza alle 11:30 e alle 17:00 degli ospiti speciali ovvero i Super Pj Masks che, attraverso una storia colorata, spiegheranno anche ai bambini che cos'è un terremoto e come comportarsi.