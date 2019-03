Guidonia: renziani in campo con il comitato d'azione civile "Ritorno al futuro"

Renziani in campo a Guidonia Montecelio. Dopo l'annuncio alla Leopolda, anche nel Comune della Città dell'Aria si è costituito "Ritorno al futuro", il comitato d'azione civile che si propone di andare oltre la sinistra tradizionale cittadina e getta un ponte alla società civile. Il comitato guidoniano è coordinato dall’Ingegner Antonio De Leo.

Il Comitato, scrivono i promotori in un comunicato stampa, "è parte della rete dei Comitati che si stanno formando in tutta Italia per la difesa di quei valori democratici che, una volta considerati unanimemente condivisi, sono in questa fase politica minacciati in Italia e nel mondo".

"Valori quali l’europeismo, la prevalenza del dato scientifico, la crescita sostenibile contrapposta all’assistenzialismo, la tutela della democrazia rappresentativa sono passati dall’essere le regole del gioco accettate da tutti al rango di mere opinioni. Eppure c’è un’Italia che non si arrende a tutto questo, che non accetta lo sdoganamento di un linguaggio di odio che è del tutto estraneo alla nostra storia e alla nostra cultura".

“Il nostro comitato si occuperà in particolare di ‘vero contro virale’ - spiega Antonio De Leo - ricercare la verità è spesso più faticoso che credere ad una facile menzogna, ma non possiamo arrenderci alla disinformazione elevata a sistema di potere”.