Nuova vita per la Rocca Pia, il castello simbolo di Tivoli riapre al pubblico entro l'estate

Il Museo della Rocca Pia, un contenitore di pregio anche per eventi, spettacoli, esposizioni e mostre: questo il futuro prossimo per il celebre monumento, che domina il centro di Tivoli. La fortezza costruita a partire dal 1461 per volere di Papa Pio II Piccolomini è al centro dell’accordo di valorizzazione firmato oggi, all’interno della stessa Rocca, da Massimiliano Iannelli, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, da Leonardo Nardella, segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da Giuseppe Proietti, Sindaco di Tivoli.

Riqualificazione della Rocca Pia di Tivoli

L’intesa rientra nel percorso di riqualificazione previsto dal federalismo culturale che si concluderà con il trasferimento definitivo del bene all’amministrazione comunale entro i prossimi 90 giorni. La Rocca Pia– adiacente all’area archeologica dell’Anfiteatro romano di Bleso - potrà quindi essere nuovamente fruibile da parte di cittadini e turisti già a partire dalla prossima estate, quando completati gli ultimi passaggi normativi e gli allestimenti ancora in corso, è prevista l’apertura al pubblico del bene, già protagonista di importanti interventi di recupero che lo hanno reso pronto a diventare parte attiva della vita urbana.

Il Museo della Rocca Pia

Il Museo della Rocca Pia sarà quindi anche un punto di aggregazione e intrattenimento animato da una programmazione varia e integrata capace di sfruttare i diversi spazi presenti: le sale espositive, le aree per proiezioni e conferenze e l’ampio cortile interno sono infatti adatti a ospitare eventi pubblici e privati, concerti e spettacoli teatrali oltre a installazioni temporanee di vario tipo. La riapertura dell’immobile dopo decenni di inutilizzo rappresenta quindi un’opportunità per ricostruire l’identità culturale di questo luogo contribuendo anche alla crescita e allo sviluppo di un distretto turistico dalle elevate potenzialità che comprende i borghi e le bellezze naturali e paesaggistiche della Valle dell’Aniene.

La Rocca Pia

La Rocca che oggi vediamo, armonica di dimensioni, elegante di forma, fu edificata su un precedente castello medievale definito “federiciano” in quanto attribuito a Federico II di Svevia ( sec. XIII). Resti si vedono ancora alla base della torre maggiore. L’attuale Rocca deve il suo nome a Pio II Piccolomini, il papa umanista che la fece innalzare a partire dal 1461 a ridosso della cinta urbana medievale. Il punto fu scelto in base a considerazioni strategiche, sia per controllare la città dal suo interno, sia per dominare le vie di accesso alla città da tutte le direzioni. La decisione fu motivata anche dalla volontà del Papa di tenere sotto controllo gli abitanti ribelli e i contrasti anche armati tra le famiglie degli Orsini e dei Colonna.

Castello simbolo della città di Tivoli

Il complesso è costituito da quattro torri di diverse dimensioni, raccordate da alti muraglioni e chiuse da merli guelfi. In vari punti della costruzione si aprono le bocche da fuoco. L’ingresso al castello ,sul lato Nord, era controllato da un ponte levatoio. Su chi sia stato l’architetto della Rocca l’unica fonte è Giorgio Vasari, che attribuisce il disegno del complesso al Filarete e ai suoi discepoli fiorentini Varrone e Nicolò. Per una rapida costruzione del fortilizio furono utilizzati materiali di demolizione, in gran parte recuperati dal vicino anfiteatro romano.

Opera terminata nel 1503

E’ quasi certo che il completamento dell’opera avvenne con Alessandro VI ( 1492-1503), che edificò le due torri minori. L’ultimo decennio del secolo XV rappresentò certamente il periodo della massima efficienza per la Rocca, strumento difensivo che incuteva rispetto, chiave di difesa di Roma e porta dell’Abruzzo. Nel 1527 il terribile “Sacco di Roma” ad opera delle milizie imperiali di Carlo V coinvolse anche Tivoli, che nella Rocca rafforzò i presidi.

Regola della Compagnia di Gesù

Un avvenimento assai significativo avvenne sotto papa Paolo III: il 3 settembre 1539 infatti, il papa approvò verbalmente – all’interno della fortezza - il progetto della Regola della Compagnia di Gesù, presentatogli da S. Ignazio di Loiola, che ebbe sanzione ufficiale un anno dopo. Da segnalare ancora che quando il Cardinale Ippolito d’Este ricevette da papa Giulio III ( 1550-1553) la nomina di governatore di Tivoli, non esitò, con la consueta spregiudicatezza, a occupare l’area verde intorno alla Rocca ( il famoso Barchetto) e a recintarla come propria riserva di caccia, quasi fosse una dipendenza della Villa d’Este.

Fortino a Tivoli

Nei casi di grave emergenza ( molto rari nella storia della Rocca), si calcola che era presente nella fortezza un organico di circa 200 artiglieri; le artiglierie avevano una gittata di circa 3 Km.; erano pertanto coperti tutti i dintorni periferici extraurbani e i percorsi e i nodi stradali obbligatori. Nel sec. XVIII l’area intorno al castello fu utilizzata come pascolo, campo da gioco e parco per i tiburtini. Le poche volte in cui la Rocca fu utilizzata, nel 1744 durante la guerra di successione austriaca, o nel 1799, quando fu occupata dai francesi durante le operazioni antigiacobine, lo fu solo come caserma e carcere. All’età napoleonica si attribuisce il corpo aggiunto internamente, che comportò modifiche delle due torri minori e rimpiccolì il cortile di circa 1/3.

Da caserma pontifica a prigione

Per tutto il sec. XIX la Rocca alternò la funzione di caserma pontificia con quella di prigione, poi rimase come carcere fino al 1960 e proprio questa utilizzazione ha contribuito a mantenere in vita il monumento. Utilizzata per fini militari e come caserma, o anche come dura prigione, oggi, completate le operazioni di restauro e valorizzazione, la Rocca Pia può essere allestita e aperta al pubblico, utilizzata come museo e degna sede di attività culturali che la rendono finalmente viva e visitabile a tutti i cittadini.