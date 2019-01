Montecelio: torna in funzione dopo 10 anni l'orologio dell'antico borgo di Guidonia

È tornato a scandire le ore ed i minuti degli abitanti di Montecelio, borgo storico dal quale prese il nome il Comune di Guidonia. Ad essere riattivato dopo 10 anni in cui era rimasto fermo nel tempo, l'orologio civile di piazza San Giovanni. La cerimonia di riattivazione lo scorso 20 gennaio alla presenza del Circolo Acli Rusconi, del parroco Padre Bernard Hilla e del Sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet.

A comunicarlo sulla propria pagina facebook istituzione lo stesso Primo Cittadino: "Sono felice di annunciare che l'orologio civile di Montecelio è in funzione. Un ringraziamento va all'ACLI di Montecelio e al suo presidente Marco Stazi per aver portato avanti il progetto. Inoltre, vorrei ringraziare Lidia Borzi, presidente regionale ACLI, per aver presenziato all'evento e per il suo sostegno a favore dell'iniziativa. "Horas non numero nisi serenas" dicevano gli antichi: conta solo le ore serene - conclude il post di Barbet -. È un pensiero con cui vale la pena iniziare una nuova giornata a Guidonia Montecelio".

In particolare, come scritto sulla targa apposta per l'occasione nella chiesa del Comune dei monti Cornicolani, il lavoro di riattivazione è stato possibile anche grazie alle donazioni del 5x1000 dell'Irpef devoluto dai monticellesi al circolo Acli locale. Oltre a donazioni degli stessi abitanti dello storico borgo della provincia romana.

"Onorare la memoria, per agire il presente e per costruire il #futuro - scrivono sulla pagina facebook del Circolo Acli Rusconi -. Grande emozione per la riattivazione, in occasione dei festeggiamenti di San Antonio Abate, dopo più di 10 anni, dello storico orologio di Montecelio grazie al grandissimo impegno del presidente del circolo ACLI ‘Mons Rusconi’ Marco Stazi e al supporto delle ACLI di Roma e di tutta la comunità #monticillese. Presente il sindaco di Guidonia Michel Barbet e il parroco P. Bernard Hilla. Una importante iniziativa resa possibile grazie al #5Xmille che i cittadini hanno donato alle Acli".