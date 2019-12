Sedicenne autistico diventa campione di nuoto pinnato: la storia di Riccardo da Guidonia

Con le lacrime agli occhi. Così mamma Barbara ha festeggiato il suo Riccardo Lucangeli, 16enne autistico di Guidonia divenuto campione italiano di nuoto pinnato alle gare che si sono svolte lo scorso 24 novembre a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia. Guidoniano doc, come la mamma ed il papà, Riccardo frequenta il secondo anno al liceo scientifico Majorana di Bivio di Guidonia e prima di laurearsi campione d'Italia aveva già vinto due titoli regionali nel 2018 e nel 2019.

In particolare Riccardo Lucangeli ha vinto 4 medaglie d'oro nei 25, 50, 100 e 200 metri stile libero. Poi il rientro nel Comune della provincia nord est della Capitale dove a festeggiarlo ha trovato il papà ed la sorella Flavia.

A condividere con lui il viaggio e le emozioni della vittoria la mamma, Barbara Massucci che a RomaToday racconta: "Siamo andati in treno ed è stata come sempre una bellissima esperienza. Riccardo ama viaggiare in treno così come me. E' stata una giornata indimenticabile per lui, una grande soddisfazione personale che alimenta la sua autostima".

Nuotatore dal 2012, Riccardo è un tesserato della SS Lazio Nuoto e si avvicina alla Fipsas (Federazione Nuoto Pinnato) quasi per gioco. Da lì è un crescendo prima con i titoli regionali e poi con quello italiano. L'adolescente guidoniano fa il suo esordio ad aprile di quest'anno ai Campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico e nei 50 stile ottiene il quarto posto, poi si laurea prima campione regionale e poi nazionale.

"Riccardo è un ragazzo che ama la vita - conclude la mamma del 16enne - , un ragazzo solare, sempre sorridente. Nel nuoto ha trovato una grande passione che si lega anche al suo talento in vasca. Con lui abbiamo imparato che non bisogna mai porsi dei limiti".