Guidonia: nuove sede dell'Acli con sportello e patronato Caf

Venerdì 10 marzo 2017 alle ore 17 le ACLI di Roma e provincia inaugureranno i nuovi uffici di Patronato e del CAF e il Circolo ACLI "Don Luigi Sturzo" presso la nuova sede di Guidonia Montecelio (RM) in via Visintini 36. Sarà presente la presidente delle ACLI di Roma e provincia Lidia Borzì, che presenzierà i saluti istituzionali, seguiti dalla benedizione dei locali. Durante il pomeriggio sarà possibile avere consulenze gratuite sui servizi di Patronato e assistenza fiscale. Al termine dell'evento è previsto un rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

Il Patronato e il CAF delle ACLI di Roma (che saranno aperti entrambi il martedì e il giovedì, mentre il venerdì soltanto il patronato) coniugano la competenza di un servizio altamente professionale con uno stile accogliente tipico delle ACLI.

L'obiettivo è quello di promuovere attività e servizi di assistenza nei confronti della persona, della famiglia, dei lavoratori, delle imprese e degli immigrati. Il tutto per garantire l'accesso ai diritti, il conseguimento di prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie, consulenza fiscale e agevolazioni sociali, contabilità per professionisti, associazioni e imprese. Modello 730 e UNICO, calcolo IMU/TASI, compilazione DSU(ISEE), calcolo TFR, consulenza sui contratti di lavoro e sulle buste paga, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari e molto altro.

Il Circolo ACLI "Don Luigi Sturzo", invece, offrirà percorsi sul benessere psicofisico, momenti aggregativi, esigibilità dei diritti, corsi antitruffa e molte altre attività dedicate alla comunità con lo scopo di contribuire a tessere coesione sociale.

"Siamo contenti – dichiara Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia – di rinnovare e dare nuovo slancio alla nostra presenza su un territorio che ci sta particolarmente a cuore. Riteniamo importante ampliare i nostri servizi per rispondere in maniera sempre più efficace e puntuale ai crescenti bisogni sociali che soprattutto nella provincia si sentono in maniera significativa. Per questo abbiamo voluto aprire questa nuova sede come vero e proprio presidio di Welfare e punto di riferimento nel territorio di Guidonia e mettere la nostra esperienza e i nostri servizi a disposizione della popolazione".