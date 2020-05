Lavori stradali: chiuso una notte tratto della via Tiburtina Valeria

Lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria da parte di Anas (Gruppo FS italiane).

Nella notte di venerdì 8 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 7.00 del giorno successivo, verrà temporaneamente interdetto al traffico il tratto tra il chilometro 16,700 e il 16,800, per consentire il rifacimento della pavimentazione negli svincoli della rotatoria nei pressi del Centro Agroalimentare di Roma (CAR).

Sono stati previsti i seguenti percorsi alternativi:

Per raggiungere il CAR o l’Autostrada A24 da via Tiburtina, si consiglia di percorrere “Via del Tecnopolo”.

Per raggiungere via Tenuta del Cavaliere da via Tiburtina si consiglia di percorrere “Via Osteria delle Capannacce” (Case Rosse).