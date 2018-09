Gettano rifiuti in strada: elevate multe da 300 Euro. A Guidonia guerra agli incivili

Guerra ai cittadini incivili che gettano rifiuti in strada nel Comune di Guidonia Montecelio. Nel corso di due operazioni seriali e notturne nella scorsa settimana il Nucleo di Tutela Ambientale, su mandato dell'Amministrazione Comunale, ha eseguito dei controlli con appostamenti da parte di personale in borghese e in divisa per cogliere sul fatto i nostri concittadini che hanno l'abitudine di disfarsi in strada dei propri rifiuti, anziché conferirli nei modi e negli orari giusti: elevati verbali e sanzioni amministrative da 300 euro l'una. Lo rende noto sulla propria pagina Facebook istituzionale Tiziana Guida Assessore Ambiente del Comune della Città dell'Aria.

Guerra agli incivili a Guidonia

Come spiega ancora l'assessora del Comune della provincia nord est della Capitale: "Si ricorda che gli agenti del NTA sono abilitati alla richiesta di documenti e alla redazione del verbale in piena autonomia, e cercare di resistere non collaborando all'identificazione può comportare l'intervento dei Carabinieri, come accaduto nella serata di giovedì scorso in via Belli (a Setteville ndr)".

Città più vivibile e puluta

"Gettare rifiuti - conclude Tiziana Guida - è un malcostume che pesa sia sul decoro ambientale che sulle tasche dei contribuenti, in quanto rimuovere i sacchetti gettati in strada comporta un extracosto per l'amministrazione che si traduce in aumento della TARI per tutti. Gli interventi a Setteville sono i primi di una serie che sono stati programmati in tutta la città, e fanno parte delle misure che l'Assessorato all'Ambiente sta mettendo in campo per migliorare la raccolta dei rifiuti e per rendere la città più vivibile e pulita".