Guidonia: dopo l'ordinanza sgomberate le roulotte dei camminanti

Dalle ordinanze di sgombero al Daspo Urbano, passando per trasferimenti da una parte all'altra del territorio di Guidonia Montecelio. A distanza di anni la mattina di mercoledì 24 luglio le forze di polizia hanno provveduto a sgomberare i Camminanti nella zona della Sorgente, del Planet e dell'area industriale Pip.

Come spigano dal Comune della Città dell'Aria, si tratta di un atto conseguente all’ordinanza sindacale numero 224 dello scorso 9 luglio. “In questi giorni la nostra Amministrazione non si è fermata all’ordinanza - spiega il Sindaco Michel Barbet - ma ha iniziato un’opera costante di interlocuzione con Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale che ha portato a questo risultato, ottenuto sempre con la massima attenzione ai minori e ai soggetti fragili".

Soddisfazione anche dal Vicesindaco ed Assessore alla Legalità Davide Russo. "Il coordinamento tra i rappresentanti dello stato- conclude il Vicesindaco- ha permesso il ripristino della legalità in quel territorio. Siamo già al lavoro per risolvere altre situazioni complesse come l’insediamento Rom all’Albuccione".

Soddisfatto anche il coordinatore della Lega Guidonia Montecelio Alessandro Messa: "Ho voluto aspettare che l'ultima roulotte fosse andata via prima di ritenermi soddisfatto per gli sgomberi degli insediamenti rom alla Sorgente ed al Planet, in Guidonia. Le nostre numerose denunce hanno prodotto il risultato sperato. Mai più zone franche in cui i cittadini perbene sono ostaggio di rom ed immigrati. Abbiamo restituito quegli spazi pubblici alla legalità. Ma è solo un piccolo risultato - conclude -. C'è molto da fare e continueremo la nostra battaglia".