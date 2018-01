Dalla Lazio alla Salernitana: il bomber di Tivoli Simone Palombi torna in serie cadetta

Dalla SS Lazio alla Salernitana a titolo temporaneo. Torna nella serie cadetta il bomber di Tivoli Simone Palombi. Classe 1996, l'attaccante tiburtino aveva già militato in Serie B con la maglia della Ternana nella stagione 2016/2017 totalizzando 28 presenze con uno score di 8 gol. 22 anni ad aprile, l'attaccante tivolese ha già diverse convocazioni con l'Under 17 e l'Under 21 della Nazionale Italiana, maglia con la quale ha debuttato il 1 settembre del 2017 in un match giocato tra Italia e Spagna. Ad agosto ha vinto la Supercoppa Italiana con la maglia biancoceleste contro la Juventus.